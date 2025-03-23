Йоханнес Бё — об участии Тарьея в масс-старте: он будет там, даже если придётся тащить

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё с юмором высказался об участии своего брата трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).

«Он будет там, даже если мне придётся тащить его на санях во время масс-старта», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Напомним, Тарьей Бё за день до спринта в Хольменколлене сообщил, что приболел и пропустит не только спринт, но и пасьют. Для Тарьея, как и для его брата Йоханнеса, домашний этап Кубка мира станет последним в карьере. Начало масс-старта запланировано на 17:40 мск.