Общий зачёт Кубка мира по биатлону среди мужчин— 2024/2025
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд возглавлил общий зачёт на Кубке мира. На его счету 1236 очков. На втором месте находится еще один норвежец Йоханнес Бё, у которого 1132 очка. Замнул тройку француз Эрик Перро, у которого 851 очко.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1236
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 1132
- Эрик Перро (Франция) — 851
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 812
- Томмазо Джакомель (Италия) — 790
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 785
- Эмильен Жаклен (Франция) — 755
- Тарьей Бё (Норвегия) — 663
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 641
- Яков Фак (Словения) — 573
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