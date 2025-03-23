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Общий зачёт Кубка мира по биатлону среди мужчин— 2024/2025

Общий зачёт Кубка мира по биатлону среди мужчин— 2024/2025
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд возглавлил общий зачёт на Кубке мира. На его счету 1236 очков. На втором месте находится еще один норвежец Йоханнес Бё, у которого 1132 очка. Замнул тройку француз Эрик Перро, у которого 851 очко.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1236
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1132
  3. Эрик Перро (Франция) — 851
  4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 812
  5. Томмазо Джакомель (Италия) — 790
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 785
  7. Эмильен Жаклен (Франция) — 755
  8. Тарьей Бё (Норвегия) — 663
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 641
  10. Яков Фак (Словения) — 573
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