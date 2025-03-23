Общий зачёт Кубка мира по биатлону среди мужчин— 2024/2025

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд возглавлил общий зачёт на Кубке мира. На его счету 1236 очков. На втором месте находится еще один норвежец Йоханнес Бё, у которого 1132 очка. Замнул тройку француз Эрик Перро, у которого 851 очко.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1236 Йоханнес Бё (Норвегия) — 1132 Эрик Перро (Франция) — 851 Кентен Фийон Майе (Франция) — 812 Томмазо Джакомель (Италия) — 790 Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 785 Эмильен Жаклен (Франция) — 755 Тарьей Бё (Норвегия) — 663 Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 641 Яков Фак (Словения) — 573

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