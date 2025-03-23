Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд признался, что боялся заболеть и жил отдельно от сборной Норвегии

Стурла Холм Легрейд признался, что боялся заболеть и жил отдельно от сборной Норвегии
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, что боялся заболеть, поэтому поселился отдельно от команды и лишь после победы в пасьюте в Хольменколлене (Норвегия) впервые с января обнял свою девушку.

«Думаю, это стало залогом успеха. Я живу один, сам готовлю себе еду и не ходил в супермаркет с тех пор, как вернулся домой в понедельник. Старался делать всё возможное, чтобы избегать людей и болезней. Даже когда я вчера раздавал автографы, надел маску на лицо на случай, если кто-то на трибунах немного кашлянет», — приводит слова Легрейда NRK.

«Прошло много времени. Я не помню, когда это было», — сказала девушка норвежца Сандра Арнесен.

Материалы по теме
Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт пасьютов на Кубке мира — 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android