Стурла Холм Легрейд признался, что боялся заболеть и жил отдельно от сборной Норвегии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, что боялся заболеть, поэтому поселился отдельно от команды и лишь после победы в пасьюте в Хольменколлене (Норвегия) впервые с января обнял свою девушку.

«Думаю, это стало залогом успеха. Я живу один, сам готовлю себе еду и не ходил в супермаркет с тех пор, как вернулся домой в понедельник. Старался делать всё возможное, чтобы избегать людей и болезней. Даже когда я вчера раздавал автографы, надел маску на лицо на случай, если кто-то на трибунах немного кашлянет», — приводит слова Легрейда NRK.

«Прошло много времени. Я не помню, когда это было», — сказала девушка норвежца Сандра Арнесен.