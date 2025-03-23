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«Не верю, что она уйдёт сейчас». Бьорндален — о словах Тандреволд об отсутствии мотивации

«Не верю, что она уйдёт сейчас». Бьорндален — о словах Тандреволд об отсутствии мотивации
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на слова четырёхкратной чемпионки мира Ингрид Ландмарк Тандреволд относительно своего будущего в спорте.

«Я не верю, что она уйдёт сейчас. Это просто нонсенс. Там было много странных вещей, я думаю. Она делает много странных заголовков, которые не нужны, если дело не в этом.

Меньше двух недель назад она выиграла гонку на Кубке мира. Вы можете видеть её уровень. Так что думаю, что она ввязывается в то, во что ей не нужно ввязываться. Сейчас ей нужно сосредоточиться на себе, а не на окружающих, а затем заняться правильным обучением, потому что сейчас, мне кажется, происходит много странных вещей.

Я немного удивлён и разочарован, что в конце звучат подобные заявления. Каждый оценивает и имеет свою мотивацию, но потом должен держать её при себе», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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