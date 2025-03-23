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Кубок мира, 9-й этап, женский масс-старт: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 23 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится женский масс-старт на 12,5 км. Начало запланировано на 15:15 мск.

В общем зачёте у женщин лидирует французская биатлонистка Лу Жанмонно. У мужчин досрочно одержал победу норвежец Стурла Холм Легрейд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция).

2. Франциска Пройс (Германия).

3. Жулия Симон (Франция).

4. Жанна Ришар (Франция).

5. Осеан Мишлон (Франция).

6. Эльвира Эберг (Швеция).

7. Суви Минккинен (Финляндия).

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

9. Селина Гротиан (Германия).

10. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

11. Ханна Эберг (Швеция).

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

13. Доротея Вирер (Италия).

14. Милена Тодорова (Болгария).

15. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

17. Элла Хальварссон (Швеция).

19. Анна Магнуссон (Швеция)

20. Лена Хекки (Швейцария).