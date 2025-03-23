Кубок мира, 9-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, стартовый лист
Сегодня, 23 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало запланировано на 17:40 мск.
В общем зачёте у женщин лидирует французская биатлонистка Лу Жанмонно. У мужчин досрочно одержал победу норвежец Стурла Холм Легрейд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины. Стартовый лист (частично):
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
- Йоханнес Бё (Новрегия).
- Эрик Перро (Франция).
- Кентен Фийон Майе (Франция).
- Томмазо Джакомель (Италия).
- Себастиан Самуэльссон (Швеция).
- Эмильен Жаклен (Франция).
- Тарьей Бё (Новрегия).
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
- Яков Фак (Словения).
- Мартин Улдаль (Новрегия).
- Фабьен Клод (Франция).
- Филипп Наврат (Германия).
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
- Мартин Понсилуома (Швеция).
- Юстус Штрелов (Германия).
- Никлас Хартвег (Швейцария).
- Кэмпбелл Райт (США).
- Дмитрий Пидручный (Украина).
- Эмильен Клод (Франция).
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