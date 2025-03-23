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Мужчины. 15 км Масс-старт
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17:40 Мск
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Кубок мира, 9-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, стартовый лист

Кубок мира, 9-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, стартовый лист
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Сегодня, 23 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало запланировано на 17:40 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Не началось

В общем зачёте у женщин лидирует французская биатлонистка Лу Жанмонно. У мужчин досрочно одержал победу норвежец Стурла Холм Легрейд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
  2. Йоханнес Бё (Новрегия).
  3. Эрик Перро (Франция).
  4. Кентен Фийон Майе (Франция).
  5. Томмазо Джакомель (Италия).
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
  7. Эмильен Жаклен (Франция).
  8. Тарьей Бё (Новрегия).
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
  10. Яков Фак (Словения).
  11. Мартин Улдаль (Новрегия).
  12. Фабьен Клод (Франция).
  13. Филипп Наврат (Германия).
  14. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
  15. Мартин Понсилуома (Швеция).
  16. Юстус Штрелов (Германия).
  17. Никлас Хартвег (Швейцария).
  18. Кэмпбелл Райт (США).
  19. Дмитрий Пидручный (Украина).
  20. Эмильен Клод (Франция).
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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