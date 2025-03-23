Франциска Пройс выиграла общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, опередив Лу Жанмонно

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала «Большой хрустальный глобус», то есть стала победительницей общего зачёта Кубка мира – 2024/2025. Она опередила француженку Лу Жанмонно.

Развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Хольменколлене (Норвегия). В последней гонке сезона Пройс финишировала первой, Жанмонно — на третьем месте.

До масс-старта их разделяло пять очков. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Отметим, что Пройс и Жанмонно боролись за победу в гонке до финишного отрезка дистанции, пока француженка не упала на последнем повороте.