Пройс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Жанмонно — третья
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене. Она преодолела дистанцию за 38.23,8, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7
Второй стала Эльвира Эберг из Швеции, отстав от лидера на 3,3 секунды и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнула француженка Лу Жанмонно (+11,7; 1).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3).
- Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1).
- Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3).
- Пола Боте (Франция) +19,7 (2).
- Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).
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