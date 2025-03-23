Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Пройс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Жанмонно — третья

Пройс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Жанмонно — третья
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене. Она преодолела дистанцию за 38.23,8, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7

Второй стала Эльвира Эберг из Швеции, отстав от лидера на 3,3 секунды и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнула француженка Лу Жанмонно (+11,7; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах).
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3).
  3. Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1).
  4. Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3).
  5. Пола Боте (Франция) +19,7 (2).
  6. Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).
Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Стурла Холм Легрейд признался, что боялся заболеть и жил отдельно от сборной Норвегии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android