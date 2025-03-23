Пройс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Жанмонно — третья

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене. Она преодолела дистанцию за 38.23,8, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала Эльвира Эберг из Швеции, отстав от лидера на 3,3 секунды и допустив три промаха. Тройку сильнейших замкнула француженка Лу Жанмонно (+11,7; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах). Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3). Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1). Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3). Пола Боте (Франция) +19,7 (2). Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).