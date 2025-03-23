Фото: момент драматичного падения Жанмонно, которое лишило её шансов на победу в КМ

Французская биатлонистка Лу Жанмонно упала на последнем повороте в решающем масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене и потеряла шансы на победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

Жанмонно начала ускоряться перед поворотом, но ей не хватило места между заграждением и немкой Франциской Пройс, Лу споткнулась о заграждение.

Фото: Скриншот из трансляции Eurosport1

Фото: Скриншот из трансляции Eurosport1

В итоге Жанмонно финишировала третьей. До масс-старта спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах). Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3). Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1). Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3). Пола Боте (Франция) +19,7 (2). Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).