Фото: момент драматичного падения Жанмонно, которое лишило её шансов на победу в КМ

Французская биатлонистка Лу Жанмонно упала на последнем повороте в решающем масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене и потеряла шансы на победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.
Жанмонно начала ускоряться перед поворотом, но ей не хватило места между заграждением и немкой Франциской Пройс, Лу споткнулась о заграждение.
Фото: Скриншот из трансляции Eurosport1
Фото: Скриншот из трансляции Eurosport1
В итоге Жанмонно финишировала третьей. До масс-старта спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3).
- Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1).
- Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3).
- Пола Боте (Франция) +19,7 (2).
- Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).