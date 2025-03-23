Фото: Пройс успокаивает Жанмонно, которая упустила шанс выиграть БХГ после падения

Французская биатлониста Лу Жанмонно после финиша в масс-старте на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия) упала на снег и лежала лицом вниз. Её подошла успокаивать Франциска Пройс, с которой они боролись за победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

Перед последним поворотом Жанмонно начала ускоряться и споткнулась о заграждение. Ей не хватило места между заграждением и немкой Пройс.

По итогам гонки представительница Франции финишировала третьей. До этого в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65.