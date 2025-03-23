Франциска Пройс впервые после Лауры Дальмайер завоевала Кубок мира для Германии

Биатлонистка Франциска Пройс впервые после своей соотечественницы Лауры Дальмайер одержала победу в общем зачёте Кубка мира для Германии. Дальмайер побеждала в сезоне-2016/2017. Пройс завоевала «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона-2024/2025.

Развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Хольменколлене (Норвегия). В масс-старте Пройс финишировала первой, Жанмонно — на третьем месте. Перед началом гонки в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Таким образом, Франциска опередила Лу на 20 очков.