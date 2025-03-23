31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус»

Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», то есть стала победительницей общего зачёта Кубка мира – 2024/2025 по биатлону.

31-летняя Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене. Второй стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Тройку сильнейших замкнула француженка Лу Жанмонно. Перед последним поворотом Жанмонно начала ускоряться и, споткнувшись о заграждение, упала.

До масс-старта в общем зачёте КМ Пройс и Жанмонно разделяло всего пять очков. За победу в гонке немецкая спортсменка получила 90 очков, француженка за третье — 65. Это и позволило ей впервые в карьере завоевать столь престижный трофей.