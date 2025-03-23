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31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус»

31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус»
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Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», то есть стала победительницей общего зачёта Кубка мира – 2024/2025 по биатлону.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7

31-летняя Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене. Второй стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Тройку сильнейших замкнула француженка Лу Жанмонно. Перед последним поворотом Жанмонно начала ускоряться и, споткнувшись о заграждение, упала.

До масс-старта в общем зачёте КМ Пройс и Жанмонно разделяло всего пять очков. За победу в гонке немецкая спортсменка получила 90 очков, француженка за третье — 65. Это и позволило ей впервые в карьере завоевать столь престижный трофей.

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