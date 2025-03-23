Сборная Франции не стала подавать протест на результат масс-старта из-за падения Жанмонно

Сборная Франции приняла решение не подавать протест на итоговый результат масс-старта на последнем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Об этом сообщает L'Equipe.

В драматичной развязке на последнем километре дистанции француженка Лу Жанмонно споткнулась во время борьбы с немкой Франциской Пройс и упала. В итоге Пройс одержала победу в гонке, а Жанмонно пропустила вперёд шведку Эльвиру Эберг и финишировала третьей.

До масс-старта Жанмонно и Пройс разделяло пять очков в общем зачёте Кубка мира. За победу в масс-старте Пройс получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. 31-летняя Франциска Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус».