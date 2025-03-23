Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс победила в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира

Франциска Пройс победила в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира — 2024/2025. За пять гонок сезона она набрала 355 очков. На последнем этапе в Хольменколлене (Норвегия) она одержала победу в данной дисциплине.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7

Благодаря победе в финальном масс-старте 31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Ранее она одержала победу в зачёте спринтов.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины, результаты:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 355 очков.
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 299.
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 253.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 230.
  5. Осеан Мишлон (Франция) — 181.
  6. Жулия Симон (Франция) — 180.
Материалы по теме
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android