Франциска Пройс победила в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира
Поделиться
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира — 2024/2025. За пять гонок сезона она набрала 355 очков. На последнем этапе в Хольменколлене (Норвегия) она одержала победу в данной дисциплине.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7
Благодаря победе в финальном масс-старте 31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Ранее она одержала победу в зачёте спринтов.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины, результаты:
- Франциска Пройс (Германия) — 355 очков.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 299.
- Лу Жанмонно (Франция) — 253.
- Жанна Ришар (Франция) — 230.
- Осеан Мишлон (Франция) — 181.
- Жулия Симон (Франция) — 180.
Комментарии
- 23 марта 2025
-
18:31
-
18:21
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:37
-
16:21
-
15:58
-
15:56
-
13:40
-
11:15
-
09:43
-
09:33
-
01:25
-
00:28
-
00:14
- 22 марта 2025
-
23:32
-
22:23
-
22:20
-
21:05
-
20:10
-
20:02
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
17:31
-
17:16
-
16:30
-
16:22
-
14:50
-
12:45
-
00:54
-
00:35