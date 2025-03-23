Франциска Пройс победила в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира — 2024/2025. За пять гонок сезона она набрала 355 очков. На последнем этапе в Хольменколлене (Норвегия) она одержала победу в данной дисциплине.

Благодаря победе в финальном масс-старте 31-летняя Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Ранее она одержала победу в зачёте спринтов.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины, результаты: