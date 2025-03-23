Осеан Мишлон на 5 очков опередила Ришар в борьбе за звание лучшей молодой биатлонистки КМ
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Французская биатлонистка Осеан Мишлон завоевала трофей лучшей биатлонистки сезона Кубка мира — 2024/2025 до 23 лет. Благодаря четвёртому месту в финальной гонке последнего этапа КМ она вырвала победу в этом зачёте у своей соотечественницы Жанны Ришар, опередив её всего лишь на пять очков.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7
23-летняя Мишлон и 22-летняя Ришар заняли пятое и шестое места в общем зачёте Кубка мира соответственно. Осеан набрала 760 очков, Жанна — 755.
В нынешнем сезоне Осеан Мишлон и Жанна Ришар по одному разу поднимались на подиум на этапах Кубка мира. Мишлон имеет серебряную медаль чемпионата мира — 2025 в масс-старте.
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