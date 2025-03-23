Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на последнем этапе КМ, Йоханнес Бё — седьмой
Поделиться
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Второе место занял француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул норвежец Эндре Стрёмсхейм. Йоханнес Бё занял седьмое место в своей последней гонке в карьере, его брат Тарьей Бё — 23-й.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
39:11.8
2
Эрик Перро
Франция
+5.6
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+9.3
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты:
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 39.11,8 (один промах).
- Эрик Перро (Франция) — отставание 5,6 (1).
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +9,3 (0).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +21,1 (1).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +30,7 (3).
- Яков Фак (Словения) +40,9 (0).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +41,1 (4).
Комментарии
- 23 марта 2025
-
18:31
-
18:21
-
17:37
-
17:23
-
17:13
-
16:51
-
16:50
-
16:37
-
16:21
-
15:58
-
15:56
-
13:40
-
11:15
-
09:43
-
09:33
-
01:25
-
00:28
-
00:14
- 22 марта 2025
-
23:32
-
22:23
-
22:20
-
21:05
-
20:10
-
20:02
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
17:31
-
17:16
-
16:30
-
16:22
-
14:50
-
12:45
-
00:54
-
00:35