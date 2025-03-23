Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на последнем этапе КМ, Йоханнес Бё — седьмой

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Второе место занял француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул норвежец Эндре Стрёмсхейм. Йоханнес Бё занял седьмое место в своей последней гонке в карьере, его брат Тарьей Бё — 23-й.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты: