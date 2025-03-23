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Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на последнем этапе КМ, Йоханнес Бё — седьмой

Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на последнем этапе КМ, Йоханнес Бё — седьмой
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Второе место занял француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул норвежец Эндре Стрёмсхейм. Йоханнес Бё занял седьмое место в своей последней гонке в карьере, его брат Тарьей Бё — 23-й.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
39:11.8
2
Эрик Перро
Франция
+5.6
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+9.3

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты:

  1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 39.11,8 (один промах).
  2. Эрик Перро (Франция) — отставание 5,6 (1).
  3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +9,3 (0).
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +21,1 (1).
  5. Кентен Фийон Майе (Франция) +30,7 (3).
  6. Яков Фак (Словения) +40,9 (0).
  7. Йоханнес Бё (Норвегия) +41,1 (4).
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