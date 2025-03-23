Йоханнес и Тарьей Бё официально завершили карьеры

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё провели последнюю гонку в своих карьерах. В заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции.

36-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.