Йоханнес и Тарьей Бё официально завершили карьеры
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Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё провели последнюю гонку в своих карьерах. В заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
39:11.8
2
Эрик Перро
Франция
+5.6
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+9.3
36-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011.
31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.
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