Тарьей Бё: мы с Йоханнесом наберём вес, через полгода нас не узнают

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё рассказали о своих планах после завершения карьеры. В заключительной гонке сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Братья провели последнюю гонку в карьеру.

Тарьей: мы наберём вес, через полгода нас не узнают.

Йоханнес: через месяц остальные начнут концентрироваться на Олимпиаде, а мы пока будем лежать на диване. Мы прошли долгий путь вместе, как семья и братья. Это была фантастика. Я так рад, что сделал это с тобой, Тарьей. У меня остались самые яркие воспоминания об этом виде спорта в эти выходные, — приводит слова братьев Бё NRK.