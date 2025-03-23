Тарьей Бё: мы с Йоханнесом наберём вес, через полгода нас не узнают
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Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё рассказали о своих планах после завершения карьеры. В заключительной гонке сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Братья провели последнюю гонку в карьеру.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
39:11.8
2
Эрик Перро
Франция
+5.6
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+9.3
Тарьей: мы наберём вес, через полгода нас не узнают.
Йоханнес: через месяц остальные начнут концентрироваться на Олимпиаде, а мы пока будем лежать на диване. Мы прошли долгий путь вместе, как семья и братья. Это была фантастика. Я так рад, что сделал это с тобой, Тарьей. У меня остались самые яркие воспоминания об этом виде спорта в эти выходные, — приводит слова братьев Бё NRK.
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