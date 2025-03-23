Стурла Легрейд на одно очко опередил Эрика Перро в борьбе за победу в зачёте масс-стартов
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира — 2024/2025. За пять гонок сезона он набрал 315 очков. Он обошёл лишь на одно очко представителя Франции Эрика Перро.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
39:11.8
2
Эрик Перро
Франция
+5.6
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+9.3
Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус». Ранее он одержал победу в зачётах гонок преследования и индивидуальных гонок.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины, результаты:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 315 очков.
- Эрик Перро (Франция) — 314.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 268.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 236.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 209.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 205.
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