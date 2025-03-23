Стурла Легрейд на одно очко опередил Эрика Перро в борьбе за победу в зачёте масс-стартов

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов в рамках Кубка мира — 2024/2025. За пять гонок сезона он набрал 315 очков. Он обошёл лишь на одно очко представителя Франции Эрика Перро.

Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус». Ранее он одержал победу в зачётах гонок преследования и индивидуальных гонок.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины, результаты: