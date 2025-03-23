Все биатлонисты стартовали в бибах с именами Йоханнеса и Тарьея Бё в их последней гонке

Международный союз биатлонистов (IBU) заменил на бибах титульного спонсора на слово «Legend», а по бокам разместил благодарности норвежским биатлонистам Йоханнесу и Тарьею Бё. Все спортсмены, принимавшие участие в заключительной гонке сезона Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия), вышли на старт в этих бибах.

Фото: Кадр из трансляции

Масс-старт на норвежской трассе стал последней гонкой в карьерах братьев Бё. Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции.

36-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011. 31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.