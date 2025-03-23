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«Ну и как теперь биатлон смотреть?» Анастасия Халили — о завершении карьер братьев Бё

«Ну и как теперь биатлон смотреть?» Анастасия Халили — о завершении карьер братьев Бё
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Российская биатлонистка Анастасия Халили отреагировала на последнюю гонку в карьере норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бё.

«Ну и как теперь биатлон смотреть?» — написала Халили в своём телеграм-канале, добавив эмодзи плачущего человека и двух корон.

В заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в их карьерах.

36-летний Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011. 31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.

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