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Итоговый зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у мужчин

Итоговый зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у мужчин
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Вчера, 23 марта, завершился Кубок мира по биатлону сезона-2024/2025. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл общий зачёт соревнований. На его счету 1291 очко. На втором месте закончил сезон ещё один норвежец, Йоханнес Бё, у которого 1173 очка. Замкнул тройку француз Эрик Перро, у которого 926 очков.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1291.
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1173.
  3. Эрик Перро (Франция) — 926.
  4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 875.
  5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 862.
  6. Томмазо Джакомель (Италия) — 827.
  7. Эмильен Жаклен (Франция) — 777.
  8. Тарьей Бё (Норвегия) — 679.
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 651.
  10. Яков Фак (Словения) — 618.

Отметим, что вчерашняя гонка в в Хольменколлене (Норвегия) стала заключительной в карьерах братьев Бё, они официально ушли из спорта.

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе

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