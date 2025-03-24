Итоговый зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у мужчин

Вчера, 23 марта, завершился Кубок мира по биатлону сезона-2024/2025. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл общий зачёт соревнований. На его счету 1291 очко. На втором месте закончил сезон ещё один норвежец, Йоханнес Бё, у которого 1173 очка. Замкнул тройку француз Эрик Перро, у которого 926 очков.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Мужчины:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1291. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1173. Эрик Перро (Франция) — 926. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 875. Кентен Фийон Майе (Франция) — 862. Томмазо Джакомель (Италия) — 827. Эмильен Жаклен (Франция) — 777. Тарьей Бё (Норвегия) — 679. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 651. Яков Фак (Словения) — 618.

Отметим, что вчерашняя гонка в в Хольменколлене (Норвегия) стала заключительной в карьерах братьев Бё, они официально ушли из спорта.

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе