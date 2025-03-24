Итоговый зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у мужчин
Вчера, 23 марта, завершился Кубок мира по биатлону сезона-2024/2025. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл общий зачёт соревнований. На его счету 1291 очко. На втором месте закончил сезон ещё один норвежец, Йоханнес Бё, у которого 1173 очка. Замкнул тройку француз Эрик Перро, у которого 926 очков.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1291.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 1173.
- Эрик Перро (Франция) — 926.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 875.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 862.
- Томмазо Джакомель (Италия) — 827.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 777.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 679.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 651.
- Яков Фак (Словения) — 618.
Отметим, что вчерашняя гонка в в Хольменколлене (Норвегия) стала заключительной в карьерах братьев Бё, они официально ушли из спорта.
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе
Комментарии