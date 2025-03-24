«Это моя вина». Лу Жанмонно — о своём падении в конце масс-старта в Хольменколлене

Французская биатлонистка Лу Жанмонно признала вину в своём падении в конце масс-старта в заключительной гонке Кубка мира сезона-2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). В драматичной развязке на последнем километре дистанции Жанмонно споткнулась во время борьбы с немкой Франциской Пройс и упала, проиграв и гонку, и «Большой хрустальный глобус».

«Она захлопнула передо мной калитку, но не наступила на мои лыжи. Ничего необычного, это был резкий поворот, как обычно в такого рода битвах. Это моя вина. Я слишком узко ставлю лыжи, палка задевает лыжи, и я теряю равновесие», — приводит слова Жанмонно RMC Sport.