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Лу Жанмонно: падение на последнем повороте разрушило всю подготовку

Лу Жанмонно: падение на последнем повороте разрушило всю подготовку
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно подвела итоги сезона Кубка мира — 2024/2025, который завершила на втором месте в общем зачёте, в последней гонке проиграв немке Франциске Пройс.

«Этот сезон сложился прекрасно для нас обоих, он был великолепен до последних 500 метров. Мы упорно боролись. Я считала сезон фантастическим, в нём даже была поэтическая сторона, которая мне очень нравилась. Наконец, падение на предпоследнем повороте было ужасным, оно разрушило всю подготовку, которая была почти идеальной. Хочу сказать честно, я разочарована за себя, но очень рада за Франциску», — приводит слова Жанмонно RMC Sport.

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