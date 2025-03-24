«Большая мечта сбылась!» Франциска Пройс — о победе в общем зачёте Кубка мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала свою победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2024/2025.

«Морально я выдохлась. Не такого финала мы хотели, но это была очень захватывающая гонка. Мы [с Жанмонно] были вместе на последнем круге, безумие. Трудно объяснить словами.

Всё кажется немного нереальным. После финиша было очень эмоционально… Было трудно праздновать, потому что не так я хотела победить. Она упала, непонятно, была ли в этом моя вина или нет. Я хотела бороться на последних метрах перед финишем. В любом случае моя большая мечта сбылась!» — приводит слова Пройс сайт IBU.