Самуэльссон: всегда буду помнить, что победил в последней гонке Йоханнеса и Тарьея Бё

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал свою победу в масс-старте на последнем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия), а также объяснил своё активное общение с публикой на финишных метрах.

«Удивительно. Я всегда буду помнить, что победил в последней гонке Йоханнеса и Тарьея Бё. Это нечто особенное.

Оказаться на этой большой арене, в Хольменколлене, и быть лучшим в мире в этот день — это мечта для молодого… или уже не такого молодого парня из Швеции! Было потрясающе преодолеть последний подъём и пошутить со зрителями, а затем — отпраздновать», — приводит слова Самуэльссона сайт IBU.