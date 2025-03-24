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Самуэльссон: всегда буду помнить, что победил в последней гонке Йоханнеса и Тарьея Бё

Самуэльссон: всегда буду помнить, что победил в последней гонке Йоханнеса и Тарьея Бё
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал свою победу в масс-старте на последнем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия), а также объяснил своё активное общение с публикой на финишных метрах.

«Удивительно. Я всегда буду помнить, что победил в последней гонке Йоханнеса и Тарьея Бё. Это нечто особенное.

Оказаться на этой большой арене, в Хольменколлене, и быть лучшим в мире в этот день — это мечта для молодого… или уже не такого молодого парня из Швеции! Было потрясающе преодолеть последний подъём и пошутить со зрителями, а затем — отпраздновать», — приводит слова Самуэльссона сайт IBU.

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