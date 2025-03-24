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Итоговый общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у женщин

Итоговый общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у женщин
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершила сезон с преимуществом в 20 очков над занявшей второе место француженкой Лу Жанмонно в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. За 21 гонку Пройс набрала 1278 очков, Жанмонно — 1258. Тройку лучших замкнула ещё одна француженка Жулия Симон (902).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 1278 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 1258.
  3. Жулия Симон (Франция) — 902.
  4. Эльвира Эберг (Швеция) — 761.
  5. Осеан Мишлон (Франция) — 760.
  6. Жанна Ришар (Франция) — 755.
  7. Суви Минккинен (Финляндия) — 694.
  8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 657.
  9. Селина Гротиан (Германия) — 640.
  10. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 548.
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