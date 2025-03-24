Итоговый общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 по биатлону у женщин

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершила сезон с преимуществом в 20 очков над занявшей второе место француженкой Лу Жанмонно в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. За 21 гонку Пройс набрала 1278 очков, Жанмонно — 1258. Тройку лучших замкнула ещё одна француженка Жулия Симон (902).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 1278 очков. Лу Жанмонно (Франция) — 1258. Жулия Симон (Франция) — 902. Эльвира Эберг (Швеция) — 761. Осеан Мишлон (Франция) — 760. Жанна Ришар (Франция) — 755. Суви Минккинен (Финляндия) — 694. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 657. Селина Гротиан (Германия) — 640. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 548.