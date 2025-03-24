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Легрейд — о братьях Бё: их будет не хватать, они были большими кумирами для меня и других

Легрейд — о братьях Бё: их будет не хватать, они были большими кумирами для меня и других
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о последней гонке его соотечественников Йоханнеса Бё и его брата Тарьея Бё.

«Было трогательно видеть, как они исполняют свой прощальный танец. Их будет очень не хватать, они были самыми большими кумирами для меня и многих других», — приводит слова Легрейда NRK.

Напомним, в заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте Йоханнес Бё занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в их карьерах.

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