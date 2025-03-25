«Уникальный момент спорта». Байи — о падении Жанмонно в решающем масс-старте на КМ

Двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, обладательница Кубка мира сезона-2004/2005 француженка Сандрин Байи высказалась о падении своей соотечественницы Лу Жанмонно в решающем масс-старте на Кубке мира — 2024/2025, из-за которого она упустила возможность завоевать «Большой хрустальный глобус».

«Когда Пройс начала сходить, у меня был момент, когда я подумала: «О нет, только не падение!» «потому что я сразу подумала о падении, и оно произошло… Снова увидела себя на съёмочной площадке Chalet Club, обсуждающей столкновение между Ханной Эберг и Ингрид Ландмарк Тандреволд после эстафеты в Антхольце. Говорили, что это был гоночный инцидент, но я сказала, что подобный эпизод мог произойти и на Олимпийских играх, и во время гонки с высокими ставками.

Сказала себе, что каждый раз, когда кто-то вырывается, он заставляет другого упасть… Мы понимаем, что нужно вырваться и обогнать, но как сделать так, чтобы не упасть? В данном случае образы и слова Лу [Жанмонно] привели всех к согласию. Она великолепно держалась в стороне. Она переиграла сцену и объяснила, что думала, что перелезла через верёвку. После этого, естественно, думаю, она будет работать над своей львиной стороной, защищая свою позицию. Не было никакого смысла затягивать шаг и занимать ещё больше места. Но что если… Она думала, что пройдёт, а [Франциска] Прейсс воспользовалась возможностью и прошла!

Вы можете повторить эту сцену 10 000 раз, но в какой-то момент именно её слова будут иметь наибольшую ценность. Может быть, Франциска Пройс и прошла бы после поворота, но до того, как она оказалась за стрельбищем, оставалось ещё немного спуска. Они обе сильны в спринте. Это оставляет простор для воображения, и они подарили нам уникальный момент спорта. Что касается Лу [Жанмонно], то нам нужно двигаться вперёд, и я верю, что подобная ситуация больше никогда с ней не повторится!» — приводит слова Байи Nordic Magazine.

Напомним, в драматичной развязке на последнем километре масс-старта на Кубке мира Жанмонно споткнулась во время борьбы с немкой Франциской Пройс и упала, проиграв и гонку, и «Большой хрустальный глобус».