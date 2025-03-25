Йоханнес Бё: очень благодарен и горжусь тем, что весь мир пришёл попрощаться с нами

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своих ощущениях перед стартом этапа Кубка мира в Осло-Хольменколлене (Норвегия), который стал последним в его профессиональной карьере. Также вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его старший брат Тарьей Бё.

«У меня на глазах выступили слёзы, как только я надел лыжи перед спринтом. Я очень благодарен и горжусь тем, что весь мир пришёл поддержать нас и попрощаться», — приводит слова Бё Dagbladet.

23 марта в заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте Йоханнес Бё занял седьмое место, Тарьей Бё финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в их карьерах.