Стурла Холм Легрейд предположил, каким будет биатлон без братьев Бё

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд считает, что биатлон уже не будет прежним после завершения карьеры его звёздных соотечественников, братьев Йоханнеса Бё и Тарьея Бё.

«Это будет нечто особенное без них, они оставили после себя настоящее наследие, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить его», — приводит слова Легрейда Nordic Magazine.

Напомним, 23 марта в заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Осло-Хольменколлене в масс-старте 31-летний Йоханнес Бё занял седьмое место, 36-летний Тарьей Бё финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в профессиональных карьерах братьев.