«В 2019 году он так сильно меня подталкивал». Фуркад — о соперничестве с Йоханнесом Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский экс-биатлонист Мартен Фуркад назвал индивидуальную гонку на Олимпиаде- 2018 самой запоминающейся из тех, что они провели с норвежцем Йоханнесом Бё.

«Я лидировал до последнего выстрела и мог выиграть с одним промахом, но допустил два. Йоханнес выиграл. Это была отличная дуэль, и он подталкивал меня быть лучше. В 2019 году он так сильно подталкивал меня, что я провёл слишком много гонок», — приводит слова Фуркада NRK.

Напомним, в заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в их карьерах.