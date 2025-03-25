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Ростовцев пожелал удачи Латыпову и Серохвостову на предстоящем чемпионате России — 2025

Ростовцев пожелал удачи Латыпову и Серохвостову на предстоящем чемпионате России — 2025
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Вице-президент по развитию профессионального спорта Союза биатлонистов России (СБР) с полномочиями главного тренера национальной команды Павел Ростовцев выразил надежду, что предстоящий чемпионат России — 2025 удачно сложится для биатлонистов Эдуарда Латыпова и Даниила Серохвостова.

«Очень хочется, чтобы у Эдуарда Латыпова получилось проявить себя, потому что февральские соревнования ему явно не удались. Также надеюсь, что Даниил Серохвостов покажет свой уровень мастерства — прежде всего в стрельбе», — приводит слова Ростовцева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, чемпионат России по биатлону — 2025 пройдёт с 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске. Мужские и женские соревнования будут включать в себя спринт, гонку преследования, эстафету и масс-старт.

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