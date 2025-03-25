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Тренер норвежек призвал не воспринимать всерьёз намёки Тандреволд о завершении карьеры

Тренер норвежек призвал не воспринимать всерьёз намёки Тандреволд о завершении карьеры
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Тренер женской биатлонной сборной Норвегии Патрик Обереггер прокомментировал слова четырёхкратной чемпионки мира Ингрид Ландмарк Тандреволд, в которых спортсменка не исключила, что завершит карьеру в следующем сезоне.

«Вероятно, это говорит о её разочаровании, у неё был трудный год. Она наверняка изменит своё мнение», — приводит слова Обереггера Dagbladet.

На последнем этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) она заняла 55-е место в спринте и 39-е в гонке преследования. За неудачные выступления в завершившемся сезоне 28-летняя норвежка даже подвергалась оскорблениям в социальных сетях.

Напомним, Тандреволд была вынуждена досрочно покинуть Олимпийские игры 2022 в Пекине по состоянию здоровья. После финиша в пасьюте спортсменка отключилась и не смогла покинуть трассу самостоятельно.

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