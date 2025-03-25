Тихонов — о Коу: океан бы с радостью проглотил Великобританию, но боится, что его вырвет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался в адрес главы World Athletics британца Себастьяна Коу. Ранее организация продлила отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Я всегда говорил, что Коу — настоящий русофоб. Кто-то сказал, что океан с удовольствием проглотил бы Великобританию, но боится, что его вырвет. Все интриги, войны, политические скандалы — всё идёт из Великобритании. Очень хорошо, что этот Коу набрал всего восемь голосов на выборах главы МОК. Это говорит о том, что он просто подонок. Он не думает о популяризации спорта, нормальной конкуренции, соперничестве. Его интересует только отстранение России. Но кто ты такой вообще? Болван и идиот из Великобритании», — приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандала лишена членства в World Athletics с 2015 года. Спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

20 марта Коу проиграл выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) зимбабвийке Кирсти Ковентри.