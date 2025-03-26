Доротея Вирер и Кентен Фийон Майе получили высшую награду в норвежском лыжном спорте

Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер, а также французский биатлонист Кентен Фийон Майе стали обладателями высшей награды в норвежском лыжном спорте, сообщает Nordic Magazine.

Через несколько часов после окончания Кубка мира по биатлону — 2024/2025 оба биатлониста были приглашены в королевскую ложу на стадионе в Осло-Хольменколлене (Норвегия), где получили знаменитую медаль Хольменколлена. Также к ним присоединились финский лыжник Ийво Нисканен, прыгун с трамплина Петер Превц и лыжник Акито Ватабэ.

Впервые данная награда была вручена в 1895 году спортсменам, добившимся выдающихся результатов в своих дисциплинах на международной арене. Также принимаются во внимание образ мышления и человеческие качества.

Напомним, Вирер заняла 12-е место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 у женщин, набрав 446 очков. Майе стал пятым среди мужчин с 862 очками.