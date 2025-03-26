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Чемпионат России — 2025, мужчины, спринт: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, мужчины, спринт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 26 марта, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской спринт на дистанции 10 км. Начало соревнований — в 14:00 по мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
26 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

3. Даниил Серохвостов
4. Василий Томшин
11. Карим Халили
12. Антон Смольский (Беларусь)
15. Кирилл Бажин
19. Эдуард Латыпов
20. Ильназ Мухамедзянов
22. Александр Логинов
24. Максим Цветков
25. Кирилл Стрельцов
29. Евгений Сидоров
41. Никита Поршнев
44. Максим Воробей (Беларусь)
42. Александр Поварницын
65. Антон Бабиков

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