Чемпионат России — 2025, мужчины, спринт: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 26 марта, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской спринт на дистанции 10 км. Начало соревнований — в 14:00 по мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

3. Даниил Серохвостов

4. Василий Томшин

11. Карим Халили

12. Антон Смольский (Беларусь)

15. Кирилл Бажин

19. Эдуард Латыпов

20. Ильназ Мухамедзянов

22. Александр Логинов

24. Максим Цветков

25. Кирилл Стрельцов

29. Евгений Сидоров

41. Никита Поршнев

44. Максим Воробей (Беларусь)

42. Александр Поварницын

65. Антон Бабиков