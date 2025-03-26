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Чемпионат России — 2025, женщины, спринт: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, женщины, спринт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 26 марта, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится женский спринт на дистанции 7,5 км. Начало соревнований — в 17:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

17. Анна Сола (Беларусь)
19. Анастасия Шевченко
28. Светлана Миронова
32. Наталия Шевченко
39. Виктория Сливко
40. Ирина Казакевич
41. Елизавета Каплина
48. Динара Смольская (Беларусь)
52. Тамара Дербушева
53. Ульяна Нигматуллина
61. Виктория Метеля
64. Полина Плюснина
65. Анастасия Халили
68. Кристина Резцова

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