Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Белорус Дмитрий Лазовский стал победителем спринта на чемпионате России по биатлону

Сегодня, 26 марта, прошла спринтерская гонка в рамках чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске. Победителем стал представляющий Беларусь Дмитрий Лазовский.

Лазовский прошёл дистанцию 10 км за 24 минуты 14 секунд, допустив один промах. Занявший второе место представитель Москвы Карим Халили уступил ему 3,9 секунды, не допустив ошибок при стрельбе. Выступающий за Удмуртскую Республику Александр Корнеев проиграл белорусскому биатлонисту 4,9 секунды при одном промахе.

Биатлон. Чемпионат России 2025. Ханты-Мансийск. Мужчины, спринт 10 км:

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 24.14 (1 промах)

2. Карим Халили (Москва) — отставание 3,9 секунды (0)

3. Александр Корнев (Удмуртская Республика) + 4,9 (1)

4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) + 6,7 (1)

5. Савелий Коновалов (Свердловская область) +7.8 (1)

Напомним, так как белорусские биатлонисты выступают на чемпионате России вне зачёта, золотую медаль получит Халили. Серебряным призёром стал Корнев, бронзовым — Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область.