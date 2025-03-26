Карим Халили отдал золотую медаль Лазовскому после награждения на ЧР в Ханты-Мансийске

Представитель Москвы Карим Халили, занявший второе место в рамках спринтерской гонки чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске, отдал золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин.

«Я знал, что Карим — порядочный парень», — сказал Лазовский после гонки, прокомментировав поступок Халили.

Лазовский выиграл гонку, но не получил медаль, так как представители Беларуси участвуют в турнире вне зачёта. Серебряным призёром гонки стал Александр Корнев (Удмуртская Республика), бронзовым — Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область.