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Карим Халили отдал золотую медаль Лазовскому после награждения на ЧР в Ханты-Мансийске

Карим Халили отдал золотую медаль Лазовскому после награждения на ЧР в Ханты-Мансийске
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Представитель Москвы Карим Халили, занявший второе место в рамках спринтерской гонки чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске, отдал золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
26 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
24:14.0
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+3.9
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+4.9

«Я знал, что Карим — порядочный парень», — сказал Лазовский после гонки, прокомментировав поступок Халили.

Лазовский выиграл гонку, но не получил медаль, так как представители Беларуси участвуют в турнире вне зачёта. Серебряным призёром гонки стал Александр Корнев (Удмуртская Республика), бронзовым — Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область.

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