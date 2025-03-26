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Полина Плюснина победила в спринте на чемпионате России по биатлону

Полина Плюснина победила в спринте на чемпионате России по биатлону
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Сегодня, 26 марта, прошла спринтерская гонка в рамках чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске. Победительницей стала Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Окончено
1
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО
21:13.5
2
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
+2.5
3
Светлана Миронова
Свердловская область
+20.4
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Плюснина прошла дистанцию 7,5 км за 21.13,5, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла представительница Республики Башкортостан Елизавета Каплина. Она уступила 2,5 секунды, допустив одну ошибку при стрельбе. Тройку замкнула Светлана Миронова, уступившая 20,4 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Ханты-Мансийск. Женщины, спринт 7,5 км:

1. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 21.13,5 (0)

2. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — отставание +2,5 (1)

3. Светлана Миронова (Свердловская область) +20,4 (0)

4. Кристина Резцова (Московская область) +28,7 (2)

5. Анастасия Егорова (Мурманская область) +28,8 (1)

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