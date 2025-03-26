Халили объяснил решение отдать золотую медаль Лазовскому после спринта в рамках ЧР

Представитель Москвы Карим Халили, занявший второе место в рамках спринтерской гонки чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске, объяснил решение отдать золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения.

«В общем‑то, потому что мне без разницы, как называются соревнования – чемпионат России, Кубок Содружества или ещё как‑то. Просто в протоколе на финише я сегодня был второй. Я был недостаточно хорош сегодня, чтобы выиграть. Поэтому выиграл Дима. Думаю, здесь, может быть, есть какой‑то недочёт со стороны организаторов – если проводится два награждения, то можно было бы медали сделать и для другого награждения. Дмитрий сегодня был первым. Так что, считаю, он заслужил медаль», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Лазовский выиграл гонку, но не получил медаль, так как представители Беларуси участвуют в турнире вне зачёта. Серебряным призёром гонки стал Александр Корнев (Удмуртская Республика), бронзовым — Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область.