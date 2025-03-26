Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по биатлону на 26 марта

Сегодня, 26 марта, завершился соревновательный день на чемпионате России — 2025 по биатлону. Сборная Свердловской области лидирует в общем медальном зачёте. В их активе три золотые, две серебряные медали и две бронзовые.

В женской спринтерской гонке в рамках чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске победительницей стала Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО). Второе место заняла представительница Республики Башкортостан Елизавета Каплина. Тройку замкнула Светлана Миронова.

В мужском спринте победителем стал представляющий Беларусь Дмитрий Лазовский. Второе место занял представитель Москвы Карим Халили. Выступающий за Удмуртскую Республику Александр Корнеев стал третьим.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России — 2025 на 26 марта: