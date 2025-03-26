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Фуркад — о смене поколений после ухода братьев Бё: карты перетасовываются

Фуркад — о смене поколений после ухода братьев Бё: карты перетасовываются
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский экс-биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о смене поколений в биатлоне после официального завершения карьер братьев Бё.

«С приходом нового поколения — Томмазо Джакомеля, Кэмпбелла Райта и Эрика Перро — карты перетасовываются. Уход братьев Бё станет глотком свежего воздуха для будущих сезонов с появлением новых чемпионов, тем более что в следующем году будет ещё больше уходов в конце зимы.

У биатлона впереди яркое будущее, и французская команда занимает достойное место в новой иерархии, которая сейчас формируется», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Ранее норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тарьей Бё провели последнюю гонку в своих карьерах. В заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции.

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