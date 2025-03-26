Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лу Жанмонно и Эрик Перро победили в спринтах на Всемирных военных играх

Французские биатлонисты Лу Жанмонно и Эрик Перро стали победителями в спринтерских гонках на Всемирных военных играх, которые проходят с 23 по 31 марта 2025 года в Люцерне, Швейцария.

Лу Жанмонно преодолела дистанцию 7,5 км за 23.01,8. Второй стала полька Наталия Сидорович с отставанием +21,4. Тройку лидеров замкнула итальянка Самуэла Комола (+51,7).

Среди мужчин победу одержал Эрик Перро с результатом 25.25,1, второе место занял швейцарец Йоша Буркхальтер (+ 1.09,2), третьим стал эстонец Якоб Кульбин (+ 1.10,5).

Зимние и летние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года Международным советом военного спорта и объединяют спортсменов-военнослужащих из 141 страны.

Женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 23.01,8 (0 промахов)

2. Наталия Сидорович (Польша) – отставание + 21,4 (0)

3. Самуэла Комола (Италия) + 51,7 (1)

Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) 25.25,1 (1)

2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – + 1.09,2 (1)

3. Якоб Кульбин (Эстония) – + 1.10,5 (0)