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Александр Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025

Александр Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025
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Биатлонист Александр Корнев одержал победу в гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.36,1. Второе место занял Карим Халили с отставанием от победителя 15,1 секунды. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин (+21,9).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
27 марта 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
35:36.1
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+15.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+21.9

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Мужчины, результаты:

  1. Александр Корнев (Удмуртская область) — 35.36,1.
  2. Карим Халили (Москва) — отставание 15,1.
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +21,9.
  4. Александр Логинов (Тюменская область) +29,4.
  5. Савелий Коновалов (Свердловская область) +33,4.
  6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +37,3.
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