Александр Корнев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025

Биатлонист Александр Корнев одержал победу в гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.36,1. Второе место занял Карим Халили с отставанием от победителя 15,1 секунды. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин (+21,9).

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Мужчины, результаты: