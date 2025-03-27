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Елизавета Каплина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025

Елизавета Каплина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону — 2025
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Биатлонистка Елизавета Каплина одержала победу в гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 10 км за 28.43,7, допустив два промаха. Второе место заняла Кристина Резцова с отставанием от победителя в 18,1 секунды. Тройку призёров замкнула Полина Плюснина (+23,5).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования 10 км
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
28:43.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+18.1
3
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО
+23.5

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Женщины, результаты:

1. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 28.43,7 (2)

2. Кристина Резцова (Московская область) — отставание +18,1 (2)

3. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — +23,5 (2)

4. Динара Смольская (Беларусь) — +44,0

5. Анастасия Халили (Московская область) — +50,2

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