Медальный зачёт чемпионата России по биатлону — 2025 на 27 марта

Сегодня, 27 марта, завершился соревновательный день на чемпионате России — 2025 по биатлону. Сборная Свердловской области лидирует в общем медальном зачёте. В их активе три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

В женской гонке преследования в рамках чемпионата России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске победительницей стала Елизавета Каплина (Республика Башкортостан). Второе место заняла Кристина Резцова из Московской области. Тройку призёров замкнула Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО).

В мужской гонке преследования победителем стал представляющий Удмуртскую область Александр Корнев. Второе место занял представитель Москвы Карим Халили. Выступающий за Свердловскую область Кирилл Бажин стал третьим.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России — 2025 на 27 марта: