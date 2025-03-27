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«Нужно развязать узлы в мозгу». Cтефан Бутио — об отборе биатлонисток на сезон-2025/2026

«Нужно развязать узлы в мозгу». Cтефан Бутио — об отборе биатлонисток на сезон-2025/2026
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Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутио рассказал, что ему предстоит принять сложное решение перед олимпийским сезоном-2025/2026 относительно отбора местных биатлонисток в тренировочный лагерь национальной команды.

«В мозгу есть узлы, которые нужно развязать, и немаленькие! Будет много обсуждений. И в конце концов я предпочту иметь скорее такие проблемы, нежели не знать, кого мы приглашаем», — приводит слова Бутио Nordic Magazine.

Отметим, что сразу пять представительниц Франции попали в топ-10 общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 у женщин. Лучшей из них стала Лу Жанмонно, завершившая сезон на второй строчке, набрав 1258 очков и отстав лишь на 20 баллов от немки Франциски Пройс, завоевавшей «Большой хрустальный глобус».

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