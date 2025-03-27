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Виктория Сливко получит почётную награду ОКР

Виктория Сливко получит почётную награду ОКР
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Победительница общего зачёта Кубка России по биатлону — 2024/2025 у женщин Виктория Сливко станет обладательницей почётного диплома Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского комитета Фэйр Плей. по Данное решение было принято по результатам заочного голосования Исполкома ОКР, которое прошло на прошедшей неделе.

Данную награду 30-летней Сливко присудили за красивый жест с передачей завоёванного ей первого в истории мемориального Кубка Анфисы Резцовой дочери последней Кристине Резцовой.

Напомним, Виктория Сливко также является чемпионкой мира и Европы среди девушек. Личный рекорд на Кубке мира установлен в сезоне-2016/2017 — в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене — 24 место.

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